أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، عن فتح باب التسجيل لمدة اسبوعين في “حاضنة نورة العطاء التطوعية”، لطالباتها وخريجاتها الراغبات في الحصول على رخصة العمل التطوعي .

رخصة العمل التطوعي

وتتيح رخصة العمل التطوعي المجال لاكتساب مهارات العمل من الجانب النظري والعملي باحترافية ومهنية، وتسهم في تعزيز أدوارهن الوطنية في التنمية الشاملة بالشراكة مع القطاع الخيري.

وتهدف “حاضنة نورة العطاء التطوعية” إلى المشاركة في تنمية مهارات الملتحقات، وتعزيز مفهوم العطاء وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى تأهيل المتطوعات للمشاركة في مسيرة التنمية الوطنية، وتوثيق ساعات التطوع عبر المنصة الوطنية للتطوع.

يُذكر أنّ المجالات المطروحة للتسجيل في البرنامج، هي: رخصة العمل التطوعي العام (المستوى الأول). ورخصة العمل التطوعي للمتخصص (المستوى الثاني).

خطة جامعة الأميرة نورة لخدمة المجتمع

وتعمل عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، من خلال إطلاق مثل هذه المبادرات على دعم وتحقيق خطة الجامعة الاستراتيجية، المتمثلة في الانتقال من المفهوم التقليدي إلى المفهوم الاحترافي للعمل التطوعي، وتطبيق الممارسات الاحترافية فيه، وذلك اتساقًا مع الأهداف العامة للوطن وصولًا إلى مليون متطوع ومتطوعة بحلول عام 2030.

ودعت العمادة الراغبات بالتسجيل الدخول عبر الرابط.

‏