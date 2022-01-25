أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة الدراسات العليا، عن موعد بدء التقديم على برامج الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” للعام الجامعي المقبل 1444هـ، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 6 / 7 / 1443هـ، وحتى يوم الأحد الموافق 19 / 7 / 1443هـ، حيث تستقبل العمادة طلبات الراغبين في التقديم على هذه البرامج إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للجامعة عن طريق الرابط.

برامج جامعة القصيم

وتتنوع البرامج التي تطرحها الجامعة للعام الجامعي 1444هـ، لتشمل 99 برنامج في الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية منها: 21 برنامجًا في الدكتوراه، و 78 برنامجًا للماجستير، كما حددت الجامعة قيمة رسوم الدراسة لكل برنامج، حيث يمكن للراغبين في التقديم التعرف على البرامج المتاحة وشروط التقديم والرسوم الدراسية بالاطلاع على دليل برامج الدراسات العليا من خلال الرابط.

شروط القبول

وأوضحت العمادة، أن التقديم على هذه البرامج سيتم فقط من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة، ووفقًا لشروط القبول المحددة من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية، كما سيتم عقد اختبار تحريري لكل برنامج تقدمه الأقسام للمتقدمين وسيتم الإعلان عن موعد هذا الاختبار بعد انتهاء فترة التقديم على هذه البرامج.