أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية ضمن برنامج “تنمية المهارات الطلابية في مسار الأبحاث العلمية”، والذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 23/6/1443هـ، ويهدف إلى رفع كفاءة الطلاب وتنمية المهارات البحثية لديهم.

عدد من الدورات التدريبية

ويضم البرنامج عددًا من الدورات التدريبية التي يتم عقدها “عن بعد”، ويقدمها نخبة من الأكاديميين، حيث تتنوع موضوعات هذه الدورات لتشمل (بناء العقلية البحثية، وكيف تكتب بحثًا علميًا لأول مرة، ومهارات البحث العلمي، وتطبيقات تقنية في البحث العلمي، والاستلال في البحث العلمي، واختيار أدوات البحث العلمي).

وأشارت العمادة على الراغبين من الاستفادة من هذه الدورات التدريبية ضرورة التسجيل عن طريق الرابط (اضغط هنا).