أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في فعاليات الملتقى العلمي الحادي عشر، حيث دعت العمادة جميع طلاب وطالبات الجامعة للمشاركة في محاور الملتقى والتي تتناول مجالي التنمية المستدامة وصناعة الإنسان، على أن يتم استكمال خطوات التسجيل في موعد أقصاه 12/ 8/ 1443هـ.

مسارات الملتقى:

وتتفرع محاور الملتقى إلى عدة مسارات من بينها؛ مسار أبحاث العلوم الإنسانية والتطبيقية، ومسار أبحاث العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكذلك مسار أبحاث الطب والعلوم الصحية، وأيضًا مسار أبحاث العلوم الهندسية والتقنية، بالإضافة إلى مسار الابتكار ومسار الفكر المتميز في ريادة الأعمال، وكذلك مسار الخدمة المجتمعية، ومسار الأفلام التوعوية بقضايا المجتمع.

شروط المشاركة:

واشترطت عمادة جامعة شقراء على ضرورة أن تكون المشاركة المقدمة من فكرة وعمل الطالب، وأن تخلو مما يخل بالأمانة العلمية أو ينتقص من الحقوق الفكرية للآخرين، مع إمكانية مشاركة الطالب في محورين كحد أقصى، إضافة إلى ضرورة التنسيق مع مسجل الكلية.