أعلن نادي الهلال عن جاهزية نجمه ياسر الشهراني لخوض مباراة التعاون السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ياسر الشهراني يشارك في جزء من التدريبات الجماعية:

وأكد النادي في بيان له أن الشهراني شارك بجزء من التدريبات الجماعية قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي.

يذكر أن الشهراني كان عانى من إصابة في العضلة الأمامية بعد أن شارك الخميس الماضي في مباراة كأس السوبر السعودي ضد الفيصلي.

وغاب الشهراني مع محمد البريك وعلي البليهي ومصعب الجوير، عن مباراة الطائي أمس الثلاثاء في الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال يهدد تواجد النصر في المركز الثالث:

جدير بالذكر أن الهلال يحتل حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن نادي النصر صاحب المركز الثالث.