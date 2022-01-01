المرحلة الثانوية:

كما أعلنت التعليم عبر حسابها بموقع تويتر، عن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الخامس، عبر عين في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا، وكذلك جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الساعة 3:30 عصرًا، وجدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) في بث مباشر من الساعة 7 صباحًا.

التعليم المستمر:

ونشرت التعليم كذلك جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع الخامس، عبر قنوات عين في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا وجدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر في بث مباشر من الساعة 3:30 عصرًا، ويُعاد طوال اليوم أو عبر رابط القناة على اليوتيوب أو منصة مدرستي.