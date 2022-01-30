نشرت قناة عين جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثامن، عبر القنوات على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا أو من خلال منصة مدرستي.

التربية الخاصة:

كما نشرت قناة عين عبر حسابها بموقع تويتر، جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الثامن، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب أو منصة مدرستي.

الابتدائية:

كذلك نشرت جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الثامن، في بث مباشر من الساعة 7:30 صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: هنا