سيعود استضافة المملكة لـ سباقات فورمولا الدرعية، عليها بفوائد ثمينة، وذلك عملًا على استمرار تطوير القطاع الرياضي السعودي وفقًا لرؤية 2030.

نجاح مبهر لـ المملكة في استضافة فورمولا الدرعية:

ومع نجاح المملكة بشكل سنوي في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية، فإن هذا سيعمل على جذب وتحفيز المستثمرين على الدخول بقوة في قطاع الرياضة بـ المملكة.

الفائدة الثانية تتمثل في خلق فرص عمل جديدة لـ الشباب، خاصة أن استضافة الأحداث العالمية رياضيًّا وتنظيمها بشكل جيد سوف يستحدث فرصًا جديدة للعمل مع كثرة الأحداث التي سوف تُقام بالمملكة في الفترة المقبلة، وهذا دليل على قدرة المملكة وشبابها وشاباتها على إدارة وتنفيذ هذه الأحداث بكل احترافية.​

جذب الرياضيين للمشاركة أمام الجمهور السعودي:

أما الفائدة الثالثة فسوف تتمثل في جذب الرياضيين في مختلف الرياضات حول العالم لاستعراض قدراتهم ومهاراتهم أمام الجمهور السعودي العاشق للرياضة مع استقطاب مهندسين وفنيين ومديري فرق ومنظمين لنقل خبراتهم وأن تكون الصورة واضحة أمامهم لرؤية ما وصلت إليه المملكة من تطور كبير وواضح على كافة الأصعدة والمجالات.