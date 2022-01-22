نجح فريق طبي متخصص بمستشفى ثادق العام بمنطقة الرياض، في إجراء عملية جراحية نوعية، وذلك عندما قام باستئصال ورم كيسي ديرمويدي بالمبيض الأيمن لمواطنة أربعينية.

تفاصيل الحالة:

واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى سيدة أربعينية بقسم الطوارئ تعاني من آلام حادة بالبطن، ومصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وعلى الفور قام الفريق الطبي بالكشف السريري الدقيق على المريضة وفق الاجراءات الاحترازية، حيث تبين وجود ورم كيسي ديرمويدي في المبيض الايمن، يحتاج لتدخل جراحي عاجل.

نتائج الفحوصات:

إثر ذلك قام الفريق الطبي بدراسة نتائج الفحوصات ووضع المريضة الصحي، وأدخلت المريضة ومن إجراء جراحة لاستئصال الورم الكيسي بحجم (14 سم طول و10 سم عرض) وتكللت جهود الفريق المعالج بالنجاح وبدون مضاعفات، وحالة المريضة مستقرة- ولله الحمد- وتستكمل علاجها في جناح التنويم الخاص بمرضى كوفيد19.

من جهته، وجه مدير مستشفى محافظة ثادق العام الأخصائي أول ناصر بن سعد العصيمي شكره وتقديره للفريق الطبي وعلى رأسهم المدير الطبي وفريق عمله المكون من الدكتورة نهى والدكتورة هالة (أخصائيات النساء) وطاقم العمليات من أخصائيين وفنيين والتمريض وجميع العاملين بالمستشفى، وذلك لما بذلوه من جهود لإنقاذ حياة المريضة. سائلًا المولى عز وجل الشفاء العاجل لجميع المرضى.