طالب جمهور نادي النصر، الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي بالنادي، بضرورة التحرك والتعاقد مع الحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول والفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري.

سبب اهتمام النصر بالتعاقد مع محمد الشناوي

ويرغب النصر في التعاقد مع حارس مرمى، وذلك بعد انتقال الحارس محمد العويس إلى نادي الهلال مؤخرًا، حيث كان قريبًا من الانضمام للنصر في يناير الجاري، لكن الهلال حسم الصفقة لصالحه.

ودشن جمهور النصر وسمًا عبر “تويتر” وهو ” الشناوي يا الرمز” في إشارة منهم إلى مطالبتهم الأمير خالد بن فهد بضرورة التحرك وضم الشناوي صاحب الـ32 عامًا.

ولعب الشناوي مع منتخب مصر الأول في بطولة كأس العالم 2018 بـ روسيا، حيث تألق أمام أوروجواي في المباراة الافتتاحية وحصل على لقب رجل المباراة آنذاك.

إنجازات الشناوي مع الأهلي المصري

وحصل محمد الشناوي مع الأهلي المصري، على لقب الدوري المصري “5 مرات”، وكأس مصر “مرتين”، وكأس السوبر المصري “مرتين”، ودوري أبطال إفريقيا “مرتين”، وكأس السوبر الإفريقي “مرتين”، وبرونزية كأس العالم للأندية 2020.

كما شارك الشناوي مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 وكأس أمم إفريقيا 2019 ودورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، وتصفيات كأس العالم 2022، كما يستعد للمشاركة مع الفراعنة في أمم إفريقيا 2022.