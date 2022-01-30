استكملت أكاديمية حياة لتمكين المرأة في جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكرمة المكرمة تسليم الدفعة الأولى من القرض الحسن للمجموعة الثالثة من المستفيدات عبر المحفظة التمويلية المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، بعد استيفاء كافة الشروط.

الدفعة الثالثة

وأوضح رئيس مجلس الإدارة م. فيصل بن سيف الدين السمنودي أن الأكاديمية مكنت ٧٠٪ من الدفعة الثالثة من السيدات أصحاب المشاريع الناشئة وذلك عبر مبادرة أكاديمية حياة التي تم تأسيسها عام ٢٠١٨م وبلغ عدد المستفيدات منها (١٠،٠٠٩) بهدف تمكين مستفيدات الضمان الاجتماعي من المطلقات والأرامل والسيدات اللاتي بحاجة إلى الدعم والإرشاد المهني من خلال برامج تدريبية منتهية بالتوظيف.

بالإضافة إلى ترشيح المستفيدات للمشاريع القائمة لتزويدهن بفرص حقيقية تساهم في رفع مستوى دخل المستفيدات وتمكينهن من خلال استقرارهن المادي عبر عدة برامج تدريبية حرفية ومهنية، وتهدف الأكاديمية إلى تمكين المرأة ورفع قدرتها على رعاية أسرتها اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال زيادة معدلات التوظيف وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد والمساهمة المباشرة لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠.

خطط جمعية المودة المدروسة للتمكين

وبين السمنودي أن عملية تمكين السيدات تجري وفق خطة عملية تضمن نجاح واستمرارية المشاريع بإذن الله حيث إن من شروط الحصول على قرض المحفظة التمويلية، التحاق المتقدمات بمعسكر حياة لتطوير وإدارة المشاريع والذي يمتد لمدة ١٠ أيام تدريب مكثفة للتعلم على أهم المهارات اللازمة لإدارة العمل، كالتسويق، خدمة العملاء والتخطيط المالي، ووفرت الأكاديمية أيضًا خدمة تصوير المنتجات الاحترافي لمشاريع المستفيدات، ودعمهن عبر منافذ البيع التي تقيمها الاكاديمية لعرض منتجاتهن وتسويقها لتوسيع دائرة عملائهن، حيث تستهدف توفير الدعم للمستفيدات قبل وبعد الحصول على التمويل من خلال تقديم الاستشارات المهنية التي تخص المشروع لضمان سير مشاريعهن وتطويرها.

نجاحات متتالية

وأشار السمنودي إلى أن الأكاديمية خلال العام 2021 م نجحت ولله الحمد في الوصول بـ 318 مستفيدة لافتتاح مشاريعهن الخاصة كما بلغ عدد المستفيدات من البرامج المهنية والحرفية 3351 مستفيدة عبر 89 برنامجًا تدريبيًا بمجموع ساعات تدريبية 1828 ساعة.

كما تم إطلاق مشروع سوق المنتجات الزراعية بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية وأمانة جدة وفرع وزارة الموارد البشرية لتحويل 120 أسرة ضمانية من الاحتياج إلى الإنتاج عبر تدريبهن وتمكينهن من خلال مشروع تأسيس وتشغيل 120 منفذ بيع للخضار والفواكه بالإضافة لـ29 مستفيدة تم مساعدتهن في التوظيف بالشراكة مع طاقات.

دعم وتدريب متكامل للمستفيدات

كما أضاف السمنودي بأن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تسعى إلى تمكين المستفيدات من خلال صندوق ترابط للدعم والتمويل بعد الحصول على التدريب والتمكين الحرفي والمهارى لدعمهن اقتصاديًا وتطوير مشاريعهن الناشئة والمتوسطة بهدف التخفيف من أعباء الحياة المالية وإيجاد مصدر دخل يساعدهم على الاستقلال المالي ليصبحن أفراد فاعلين ومنتجين في المجتمع وتحويلهن من الاحتياج إلى الإنتاج.