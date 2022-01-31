أطلقت جمعية الأمير فهد بن سلمان الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي “كلانا”، برنامجاً لتوفير بدل مواصلات يصرف للمرضى المحتاجين شهرياً والتي استفاد منه حتى الآن 119 مريضاً .

خدمات متنوعة

وأكد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله الدغيثر، أن الجمعية لديها أربعة برامج رئيسية تقدم للمستفيدين، وكل برنامج لديه العديد من الخدمات المتنوعة، ومن ضمنها برنامج بدل المواصلات، مشيراً إلى أن فكرة البرنامج عبارة عن تقديم خدمة التوصيل للمرضى عن طريق صرف بدل مواصلات للحالات المحتاجة التي يثبت البحث الاجتماعي حاجتهم، حيث إن البعض يعجز عن دفع قيمة المواصلات مما يوثر على التزامهم بمواعيد الجلسات.

وأشار إلى أن الطلبات مرتفعة على البرنامج ويوجد عدد من المرضى على قائمة الانتظار في حاجة ماسة، حيث أن مواعيد الغسيل دقيقة جداً وأي خلل فيها قد يسبب مضاعفات ومشاكل أخرى على المريض ويؤثر على المرضى الآخرين.