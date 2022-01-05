في مشهد مهيب يليق بمكانته العلمية والدينية، شيعت جموع غفيرة عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا الشيخ صالح اللحيدان، اليوم الأربعاء من مسجد الراجحي، بعد الصلاة عليه.

جمع غفير حضر الصلاة على الشيخ #صالح_اللحيدان

الله يغفر له ويرحمه ووالدي وأموات المسلمين pic.twitter.com/tLKeRTZfu3

— حاتم بن عبدالعزيزالشبيلي (@hatem696) January 5, 2022

جنازة الشيخ صالح اللحيدان

وتداول مغردون مقاطع فيديو لجموع المصلين وهم يسيرون في جنازة اللحيدان، وكتب المغرد حاتم بن عبدالعزيز الشبيلي: “جمع غفير حضر الصلاة على الشيخ صالح اللحيدان الله يغفر له ويرحمه ووالدي وأموات المسلمين”.

الصلاة على الشيخ صالح اللحيدان غفرالله له pic.twitter.com/MA4Im3oUIE — عبدالرحمن العبدالعزيزالمفلح (@albasha2001) January 5, 2022