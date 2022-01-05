في مشهد مهيب يليق بمكانته العلمية والدينية، شيعت جموع غفيرة عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا الشيخ صالح اللحيدان، اليوم الأربعاء من مسجد الراجحي، بعد الصلاة عليه.
جمع غفير حضر الصلاة على الشيخ #صالح_اللحيدان
الله يغفر له ويرحمه ووالدي وأموات المسلمين pic.twitter.com/tLKeRTZfu3
— حاتم بن عبدالعزيزالشبيلي (@hatem696) January 5, 2022
جنازة الشيخ صالح اللحيدان
وتداول مغردون مقاطع فيديو لجموع المصلين وهم يسيرون في جنازة اللحيدان، وكتب المغرد حاتم بن عبدالعزيز الشبيلي: “جمع غفير حضر الصلاة على الشيخ صالح اللحيدان الله يغفر له ويرحمه ووالدي وأموات المسلمين”.
الصلاة على الشيخ صالح اللحيدان غفرالله له pic.twitter.com/MA4Im3oUIE
— عبدالرحمن العبدالعزيزالمفلح (@albasha2001) January 5, 2022
اللحيدان في ذمة الله
وتوفي إلى رحمة الله عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا، الشيخ صالح اللحيدان، اليوم الأربعاء، وذلك بعد معاناته مع المرض.
اليوم تمت الصلاة على الشيخ/ "صالح اللحيدان" غفر الله له وأعلى منزلته ومنزلتنا في الفردوس الأعلى من الجنه ووالدينا وجميع المسلمين pic.twitter.com/AKMqtL1zoc
— A̷h̷m̷a̷d̷ (@ahmade1e) January 5, 2022
مسيرة مشرفة:
وولد الشيخ صالح اللحيدان في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وتدرج في عدة مناصب منها عضو في هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها، وعضو في رابطة العالم الإسلامي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقًا.
كما عمل رئيسًا للمحكمة العامة بالرياض بين عامي 1964 و1970، وقاضيًا للتمييز، وعضوًا في الهيئة القضائية العليا عام 1970، ورئيسًا لتحرير مجلة راية الإسلام التي شارك في تأسيسها، وسكرتيرًا وملازمًا قضائيًا لرئيس البحوث العلمية والإفتاء.
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