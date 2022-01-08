أعلنت وزارة الصحة، عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 9 يناير 2022 عند الساعة 3:35 عصرًا، بمشيئة الله.
مستجدات اللقاحات:
ويتحدث خلال المؤتمر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر عددًا من الموضوعات كالتالي:
– الأوضاع العالمية
– المؤشرات الوبائية
– مستجدات اللقاحات
– أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا وأبرز الإحصائيات الصحية
جهود وزارة التعليم:
كما تستعرض ابتسام حسن الشهري، المتحدث الرسمي للتعليم العام، عددًا من الموضوعات على النحو التالي:
– استمرار العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي
– تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة بشأن مستجدات جائحة كورونا
– جهود وزارة التعليم لتطبيق البروتوكولات الصحية
– النماذج التشغيلية في المدارس للتكيف مع تداعيات جائحة كورونا
اترك تعليقاً