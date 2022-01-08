أعلنت وزارة الصحة، عن تفاصيل المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 9 يناير 2022 عند الساعة 3:35 عصرًا، بمشيئة الله.

مستجدات اللقاحات:

ويتحدث خلال المؤتمر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر عددًا من الموضوعات كالتالي:

– الأوضاع العالمية

– المؤشرات الوبائية

– مستجدات اللقاحات

– أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرا وأبرز الإحصائيات الصحية

جهود وزارة التعليم:

كما تستعرض ابتسام حسن الشهري، المتحدث الرسمي للتعليم العام، عددًا من الموضوعات على النحو التالي:

– استمرار العملية التعليمية منذ بداية العام الدراسي الحالي

– تكامل الجهود بين وزارتي التعليم والصحة بشأن مستجدات جائحة كورونا

– جهود وزارة التعليم لتطبيق البروتوكولات الصحية

– النماذج التشغيلية في المدارس للتكيف مع تداعيات جائحة كورونا