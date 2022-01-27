في حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه تحت مظلة “موسم الرياض”، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”، يحتفي حفل “جوائز صنّاع الترفيه” في نسخته الثانية بأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب من قلب العاصمة الرياض، وذلك مساء اليوم الخميس 27 يناير، فيما يُبث الحفل مباشرة عبر قناةMBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

كوكبة من النجوم:

ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

ويُستهلّ الحفل بمرور النجوم والمدعوّين على السجادة الخزامية أمام عدسات المصورين والجهات الإعلامية، يتخلّل برنامج الحفل إلى جانب الإعلان عن الفائزين عدد من العروض الفنية الحية على المسرح ضمن مشهدية متكاملة لإحدى أكبر التظاهرات الفنية والترفيهية في المنطقة.

تصويت الجمهور:

يتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق Joy Awards الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمس اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

وفيما يتفرّع عن كل اختصاص عدد من الجوائز ذات الصلة، يمكن للمشارك التصويت مرّة واحدة فقط لكل جائزة. وكانت مرحلة التسمية للأعمال والأشخاص المرشّحين قد انطلقت في 20 أكتوبر من العام الماضي وامتدت طوال شهر كامل، ونتج عنها تسمية أربعة مرشّحين عن كل فئة نالوا أعلى عدد من التسميات، فدخلوا بالتالي مرحلة التصويت الجاري إلى اليوم، والذي ستُعلن نتائجه على الملأ خلال الحفل.