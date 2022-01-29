أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 30 يناير 2022 عند الساعة 3:35 عصرًا.

متحدث الصحة:

يتحدث خلال المؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاحات، وكذلك يرد على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، ويعلن عن أبرز الإحصائيات الصحية.

جولات البلدية:

كما يتحدث في المؤتمر متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف سويلم، ويستعرض مستجدات استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات، وكذلك متابعة تطبيق اشتراط التحصين بالجرعة التنشيطية لدخول المنشآت التجارية.