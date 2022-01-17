سيغيب اللاعب جوليو تافاريس عن مباراة بلاده الرأس الأخضر اليوم أمام منتخب الكاميرون في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

قرار مفاجئ من مدرب الرأس الأخضر

وقرر المدرب بيدرو بريتو مدرب المنتخب، استبعاد نجم النادي الفيصلي عن مباراة الكاميرون لأسباب فنية.

وتُقام مباراتا ” بوركينا فاسو ضد إثيوبيا” و ” الرأس الأخضر ضد الكاميرون” في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ترتيب المجموعات الست قبل مباريات الجولة الثالثة

وقبل مباريات الجولة الثالثة، جاء ترتيب مجموعات أمم إفريقيا كالتالي، المجموعة الأولى يتواجد بها منتخب الكاميرون في الصدارة برصيد ست نقاط، بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، منتخب الرأس الأخضر ثالثًا برصيد 3 نقاط، إثيوبيا في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط.

المجموعة الثانية يتواجد بها منتخب غينيا في الصدارة برصيد 4 نقاط يليه منتخب السنغال ثانيًا برصيد 4 نقاط، منتخب مالاوي ثالثًا برصيد 3 نقاط، منتخب زيمبابوي صفر من النقاط في المركز الرابع.

المجموعة الثالثة يتواجد بها منتخب المغرب في المركز الأول برصيد ست نقاط، يليه منتخب الجابون ثانيًا برصيد 4 نقاط، غانا ثالثًا برصيد نقطة واحدة، جزر القمر رابعًا برصيد صفر من النقاط.

في المجموعة الرابعة، يتواجد منتخب نيجيريا أولًا برصيد ست نقاط، يليه منتخب مصر ثانيًا برصيد 3 نقاط، غينيا بيساو ثالثًا برصيد نقطة واحدة، السودان رابعًا برصيد نقطة واحدة.

بالمجموعة الخامسة في ترتيب مجموعات أمم إفريقيا، منتخب كوت ديفوار في المقدمة برصيد 4 نقاط، غينيا الاستوائية ثانيًا برصيد 3 نقاط، سيراليون ثالثًا برصيد نقطتين، الجزائر في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

منتخب جامبيا متصدرًا السادسة، برصيد 4 نقاط، مالي ثانيًا برصيد 4 نقاط، تونس ثالثًا برصيد 3 نقاط، موريتانيا رابعًا برصيد صفر من النقاط.