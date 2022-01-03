يبدو أن أزمة نادي الفيصلي بشأن مشاركة المهاجم جوليو تفاريس مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة اقتربت من الحل.

جوليو تفاريس يشارك مع الفيصلي:

وأكد برنامج “شوت”، أن جوليو تفاريس سيقود هجوم الفيصلي ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي، مشيرًا إلى أن إدارة عنابي سدير تواصلت مع منتخب الرأس الأخضر لمشاركته مع الفريق وحصل على الموافقة.

واستدعى الجهاز الفني لمنتخب الرأس الأخضر، تفاريس للانضمام إلى المعسكر الإعدادي، تحضيرًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير.

ويُعد جوليو تفاريس من أبرز لاعبي الفيصلي وهداف الفريق، ويُعتبر غيابه أزمة كبيرة لعنابي سدير، حيث إنه سيفتقده خلال 3 مباريات أمام الأهلي، النصر والاتحاد.

الفيصلي يواجه الهلال:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مساء يوم الخميس المقبل، المقرر إقامتها على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.