نجح نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في حسم صفقة الأوروغواياني الدولي جوناثان رودريغيز لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

جوناثان رودريغيز نصراوي

وأتمت إدارة نادي النصر إجراءات التعاقد رسميًا مع جوناثان رودريغيز، وتم شراء عقده م نادي كروز آزول المكسيكي، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي الحالي.

ومن المقرر أن يصل رودريغيز إلى العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، لإجراء الفحص الطبي وبدء مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تمهيدًا لمشاركته في المباريات المقبلة.

ويُجيد جوناثان رودريغيز اللعب في جميع المراكز الهجومية، حيث إنه يتميز بالقدرة على اللقب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، ورأس الحربة، ما يساعده على التأقلم سريعًا وحل أزمة النصر الهجومية.

وتوج جوناثان رودريغيز صاحب الـ28 عامًا، بجائزة هداف الدوري المكسيكي لكرة القدم موسم 2020/ 2021، بعدما نجح في تسجيل 12 هدفًا مع فريق كروز أزول.

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثالث في دول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ14 برصيد 16 نقطة.