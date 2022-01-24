تعتبر حاسبة الدعم السكني إحدى الأدوات التي وفرها برنامج سكني لإمكانية حساب مبلغ الدعم الذي يحصل عليه المستفيد من البرنامج سواء فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء (المشاريع على أراضي الوزارة) والقرض العقاري.

قيمة التمويل النهائي

ويمكن معرفة قيمة الدعم المستحق وقيمة التمويل النهائي من خلال استخدام الحاسبة الافتراضية عبر موقع سكني.

مع العلم أن قيمة التمويل النهائية تعتمد على معايير إضافية كالالتزامات المالية الأخرى على المستفيد وسيتم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية.

موعد إيداع الدعم السكني

يتم إيداع الدعم في يوم 24 من الشهري الميلادي بحسب الجدولة الزمنية التي أعنها برنامج سكني في وقت سابق.

وكان أعلن صندوق التنمية العقارية أعلن اليوم، إيداع أكثر من 818 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر يناير 2022.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر يناير بلغ 818 مليون ريال، خُصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.

34.3 مليار ريال

وببن أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى شهر يناير 2022 تجاوز 34.3 مليار ريال، موكدًا التزام الصندوق للعام الخامس على التوالي في إيداع الدعم السكني في موعده المحدد شهريًا دعمًا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان

– أحد برامج رؤية المملكة 2030 رفع نسبة التملك 70% نهاية 2030 وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

القرض المدعوم

وأفاد الرئيس التنفيذي للصندوق أن إجمالي المستفيدين من “القرض المدعوم” منذ إعلان التحول حتى نهاية 2021 تجاوز 600 ألف مستفيد في جميع مناطق المملكة، مؤكدًا استمرارية الدعم السكني وتسهيل وتبسيط إجراءات تملك المواطنين للسكن من خلال الخيارات التمويلية والسكنية التي يوفرها برنامج القرض المدعوم.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات “القرض العقاري المدعوم” من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وأجهزة الخدمات الذاتية في فروع الصندوق على مدار 24 ساعة، كما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين عن “القرض المدعوم”.