استعرض المحامي فيصل الرميح الحالات التي تكون فيها مجاملة الدكتور للطالب الجامعي جريمة يعاقب عليها القانون.

مجاملة الطالب:

وأكد الرميح خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه في بعض الحالات يحاول الدكتور مجاملة الطالب تقديرًا لمستواه الدراسي وتسجيله حضورًا رغم غيابه، وهذا يدخل ضمن باب الإخلال المجرم قانونًا، كونه أعطى معلومة غير صحيحة، مشيرًا إلى أن هذا الفعل قد يندرج تحت بنود جريمة الرشوة إذا كانت مقترنة بالحصول على أموال، أو تزوير بإعطاء بيانات مغلوطة، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على توقيع موظفي العمل لزملائهم مجاملة لهم.

درجات الاختبار:

وأضاف المحامي أنه بالنسبة إلى درجات الاختبارات، فبعضها يكون له سلطة تقديرية كالاختبارات المقالية وبالتالي يحق للدكتور منح الطالب درجات أعلى، ولكن في اختبارات أخرى لها إجابات واضحة ومحددة عندما يكون الطالب غير مستحق للدرجة التي حصل عليها ومع ذلك يمنحها له دكتور المادة فهذا يعد تزويرًا أيضا، يعاقب عليه القانون.