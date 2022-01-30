توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن تشهد المملكة حالة ممطرة سريعة وخفيفة على معظم المناطق اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

حالة ممطرة في 5 مناطق

وقال الحصيني متوقع أن يكون نطاق تأثير الحالة على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والباحة وعسير وجازان تمتد ناحية محافظات شقراء والمحمل والدوادمي وعفيف والزلفي والمجمعة والقصيم وشمال الشرقية وشرق المنطقة الشمالية يسبقها ارتفاع تدريجي في الحرارة.

طقس منتصف الأسبوع

يأتي هذا فيما توقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، وجود فرصة لتكون الصقيع يومي الثلاثاء والأربعاء على تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية لمنطقة المدينة المنورة، لافتًا إلى درجة الحرارة في الرياض ستكون من 3 إلى 6 درجات الأربعاء المقبل.

حالة الطقس اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والقصيم تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.