قال الفلكي الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز ملهم هندي، إن اليوم تكون الشمس أكبر شمس خلال عام 2022م حيث يزيد حجمها الظاهري بواقع 3 %.

أكبر شمس في 2022

وكتب هندي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “اليوم الشمس أكبر شمس خلال عام 2022م حيث يزيد حجمها الظاهري بواقع 3 % لأن الأرض تكون في أقرب نقطة لها عن الشمس على مسافة 147105052 كلم”.

اقتراب الشمس من الأرض شتاءً

وأضاف الفلكي الفيزيائي، أن اقتراب الأرض من الشمس في فصل الشتاء لا يؤثر على درجات الحرارة لأن نسبة التغير في المسافة ضئيلة جدًا أقل من تأثير ميلان الأشعة على سطح الأرض.