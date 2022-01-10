قُتل ما لا يقل عن 19 شخصًا، من بينهم تسعة أطفال، وأصيب نحو 70 آخرون، في حريق شب داخل مبنى سكني في برونكس بولاية نيويورك بالولايات المتحدة، الأحد.

تفاصيل الحادث:

وبدأ الحريق قبل الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي في شقة في الطابقين الثاني والثالث من المبنى، وفق ما ذكرت إدارة الإطفاء في المدينة.

ووصل رجال الإطفاء في نيويورك في غضون ثلاث دقائق إلى مكان الحريق، وواجهوا دخانًا امتد على ارتفاع المبنى المكون من 19 طابقًا، كما قال مفوض الإطفاء دانييل أ. نيجرو.

دخان غير مسبوق:

وأضاف أن “حالة الدخان في هذا المبنى كانت غير مسبوقة”، وأن الضحايا عانوا من استنشاق شديد للدخان.

وقال: إن الطواقم التي دخلت المبنى عثرت على ضحايا “في كل طابق”، وكانت تنقلهم في حالة “توقف القلب والجهاز التنفسي”.