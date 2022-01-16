أعلن برنامج حساب المواطن بدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 50 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط.

مدة اعتراض حساب المواطن

ويستمر التقديم على اعتراض حساب المواطن حتى 90 يومًا من تاريخ إيداع الدعم للدفعة الأخيرة وفي حالة قبول الطلب يتم الصرف بأثر رجعي وفي حالة رفض الاعتراض لا يتم تقديم الاعتراض مرة أخرى على نفس الدفعة.

ويمكن تسجيل الاعتراض من خلال تسجيل الدخول على الرابط ثم الانتقال إلى الدفعات واختيار الدفعة الأخيرة وتقديم الشكوى.

تفاصيل الدفعة 50

وكان البرنامج أودع يوم 5 يناير الجاري، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخمسين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 111 مليار ريال منها 937 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري في تصريحات سابقة أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1061 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 124 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلين 56% موضحًا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.