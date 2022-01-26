حساب المواطن، اليوم الأربعاء، أنه بإمكان المستفيد الحصول على الدعم عن طريق إضافته كتابع لدى رب الأسرة حال عدم رفع مستندات الاستقلالية.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على سؤال مستفيدة استفسرت بشأن الموقف من الدعم حال عدم رفع أوراق ومستندات الاستقلالية.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله: “بإمكانك الاستفادة من الدعم عن طريق إضافتك كتابع لدى رب الأسرة، نسعد بخدمتك”.

تفاصيل الدعم للدفعة الـ 50:

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخمسين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 15 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 111 مليار ريال منها 937 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة:

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1061 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% ، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 124 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر:

وأشار الهاجري إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلين 56%, موضحًا أن 84% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.