تسبب حساب نادي النصر في “تويتر” في إثارة الجدل لدى جماهيره بعد نشره شفرة غير مفهومة لجماهير فارس نجد، وكأنها مفاجأة سيعلن عنها النادي قريبًا.

شفرة تُحير جماهير النصر:

ونشر حساب النادي رقم “8+1” في إشارة إلى أمر سوف يُعلن عنه النادي في وقت لاحق.

وكان الحساب الرسمي لـ ملعب “مرسول بارك” كشف أن الأمر سوف يُعلن عنه غدًا الجمعة في الرابعة مساءً بتوقيت المملكة.

الهدوء مطلب:

وفي وقت سابق، طالب عبدالعزيز بغلف، العضو الذهبي بالعالمي سابقًا، جماهير فارس نجد بالهدوء حول الصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق، وذلك من أجل استكمال نتائجه الإيجابية.

وقال بغلف عبر حسابه في “تويتر”: “تعودنا في كل فترة انتقالات انتشار الكثير من الأخبار أغلبها توقعات وغير صحيحة، العالمي بحاجة إلى حارس مرمى وظهير أيسر وصانع لعب ومهاجم، يصعب تحقيق كل الأماني بفترة الانتقالات الشتوية، اختيار المدرب والقدرة المالية في ظل الحوكمة، أثرها كبير، لذلك الهدوء مطلب”.