استعرض عضو مجلس حقوق الإنسان الدكتور غفون اليامي أفعال التحرش التي تستوجب التشهير باسم مرتكب الجريمة.

عضو مجلس حقوق الإنسان: عقوبة التشهير على المتحرش تشمل الجنسين وليست حكراً على الرجل وهذه أبرز أفعال التحرش التي تستوجب التشهير#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/9hjNdgfNOz

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 14, 2022

عقوبة التشهير:

وقال اليامي خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية: إن عقوبة التشهير بالمتحرش تشمل الجنسين وليست حكرًا على الرجل؛ لأن أي أفعال أو إشارات أو أقوال ذات مدلول جنسي منصوص عليها نظاميًّا بأنها تلك التي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، مشددًا على أن النص فيه عمومية ولم يقتصر على جنس دون آخر.

نصوص التجريم:

وتابع أن وسائل التواصل الاجتماعي مشمولة بالأدوات التي يتم من خلالها التحرش، وأن نصوص التجريم والعقاب من شأنها حماية الأشخاص المعنيين بالحماية على مستوى كيانه المادي (الجسدي) أو المعنوي.