كشفت تقارير إعلامية، عن حقيقة تفاوض إدارة ماجد النفيعي مع المدرب البرتغالي جيسوس لتدريب الفريق الكروي الأول في الأهلي، خلال الفترة المقبلة.
#وليد_الفراج: لا يوجد اي مفاوضات بين #الأهلي والمدرب خيسوس و لا أعتقد أن الإدارة ستستمر في دعم المدرب هاسي
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 29, 2022
جيسوس ليس في عقل إدارة الأهلي
وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” أن إدارة الراقي لا تفكر على الإطلاق في التعاقد مع المدرب جيسوس، على الرغم من وجود احتمالية لإقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي من تدريب الفريق الأول بالراقي، حيث إن بقاءه مع الفريق أصبح غير مؤكد لنهاية الموسم الحالي.
وكان هاسي تولى مسؤولية تدريب الراقي في مطلع الموسم الحالي، خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش.
نتائج الراقي مع هاسي
وعانى الأهلي مع هاسي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي، حيث خسر الراقي معه 6 مباريات وتعادل في 8 لقاءات، ويتواجد في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.
وسبق للمدرب جيسوس تدريب نادي الهلال في النصف الأول من موسم 2018/2019 ثم تمت إقالته بعد ذلك ليدرب ناديي فلامنجو البرازيلي وبنفيكا البرتغالي.
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