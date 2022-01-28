تسبب الحكم الكولومبي ويلمار بيريز رولدان في إثارة الجدل؛ بسبب قراراته التحكيمية التي أعلن عنها في مباراة منتخب البرازيل ضد الإكوادور فجر اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

حكم مباراة منتخب البرازيل ضد الإكوادور يثير الجدل بأكثر من مناسبة:

وكانت المباراة شهدت في أول 30 دقيقة من عمر الشوط الأول، إشهار الحكم 3 بطاقات حمراء للاعبي المنتخبين.

وبعد مرور أول 15 دقيقة، أشهر الحكم الكولومبي بطاقة حمراء في وجه أليكسندر دومينجيز لاعب الإكوادور ثم طرد اللاعب البرازيلي إيمرسون رويال، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه الحارس البرازيلي أليسون بيكر ثم تراجع عنها واكتفى بالإنذار بعد العودة لـ تقنية الفيديو.

وقالت شبكة Opta المتخصصة في الإحصائيات: إنه للمرة الأولى يتعرض لاعبين للطرد في إحدى مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال منذ يونيو 2013، حيث وقتها طُرد جونزالو هيجواين وزاباتا من المنتخب الأرجنتيني أثناء مواجهته لـ منتخب كولومبيا.

VAR يُنقذ أليسون:

وقال حارس مرمى منتخب البرازيل، أليسون بيكر: إنه ممتن كثيرًا لتقنية الفيديو التي أنقذته من الطرد في مباراة الإكوادور.

وكان الحكم ويلمار بيريرز طرد أليسون، بعد تدخله العنيف على وجه اللاعب الإكوادوري فالنسيا، لكن الحكم عاد واكتفى بالإنذار فقط لـ حارس البرازيل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأثار الحكم الكولومبي الجدل مجددًا بإشهاره البطاقة الحمراء في وجه أليسون بعد عنفه مع لاعب الإكوادور في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، لكن الحكم تراجع عن الطرد بعد العودة لـ تقنية الفيديو.

وأكد البرازيلي أليسون بيكر أنه سعيد بوجود VAR الذي ضمن له حقه، وأنه كان يسعى للكرة وليس لجسد لاعب الإكوادور.