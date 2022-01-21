أكد المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب نادي الاتحاد، أنه يركز على تقديم كل ما لديه مع العميد، رافضًا الكشف عن أي تفاصيل تخص قضيته مع ناديه السابق النصر.

كواليس انتقال حمدالله إلى الاتحاد:

وكان المهاجم المغربي، انضم إلى الاتحاد كصفقة انتقال حر في ديسمبر الماضي قادمًا من نادي النصر بعد فسخ عقده يوم 23 نوفمبر الماضي مع أصفر العاصمة.

وتحدث اللاعب المغربي بعد فوز الاتحاد على الفيصلي قائلًا: “حقيقة أركز مع الاتحاد، النصر وجماهيره في قلبي، ولكن لا تسألوني عن قضيتي مع النصر، احترامًا للجميع لن أُعلق”.

وواصل مهاجم الاتحاد قائلًا: “اختياري بالانضمام للعميد هو القرار الصحيح، لأنه في النادي الكل يفهم كرة قدم سواء جمهور أو جهاز فني أو إداريين أو لاعبين”.

الاتحاد يهزم الفيصلي ويواصل صدارته:

يذكر أن الاتحاد كان هزم الفيصلي بهدف دون رد، سجله البرازيلي رومارينيو في الجولة الـ18 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.