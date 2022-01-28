تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد وهو يتصالح مع الأيرلندي كاياران كلارك مدافع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد مباراة الفريقين الودية اليوم.

سبب طرد حمدالله في لقاء نيوكاسل:

وكان حمدالله احتك مع كلارك في إحدى الكرات خلال المباراة، فما كان من اللاعب المغربي إلا أنه غضب بشدة وتدخل بعنف على لاعب نيوكاسل، ليُطرد على الفور بقرار من الحكم محمد الهويش.

ونشر الإعلامي محمد أبو هداية عبر حسابه في “تويتر” صورة لـ حمدالله مع اللاعب الأيرلندي قائلًا عنها: “نهاية قصة البطاقة الحمراء، أغلقوا هذا الملف لا تزعلوني”.

وكان حمدالله التقط صورة تذكارية مع كلارك حيث حمل كل منهما قميص الأخير والابتسامة تعلو وجيهما.

وخسر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، أمام الفريق الإنجليزي بثنائية لهدف وديًّا.

مباراة الاتحاد ونيوكاسل مغلقة أمام الإعلام:

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وسط حضور جماهيري قليل، كما كان اللقاء مغلقًا أمام وسائل الإعلام، والنقل التلفزيوني.

وتقدم الفريق الإنجليزي في الشوط الأول بهدف، عبر الفرنسي سانت ماكسيميان في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، ثم تعادل المغربي عبدالرزاق حمدالله، للعميد قبل نهاية الشوط الأول بـ 12 دقيقة.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة الـ57، تمكن اللاعب فرازير من إضافة الهدف الثاني لـ الفريق الإنجليزي لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين لهدف.