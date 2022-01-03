أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، استقالته رسميًّا من منصبه.

توافق سياسي:

وأكد حمدوك في خطاب متلفز مساء اليوم الأحد، أن قبوله منصب رئيس الوزراء كان بعد توافق سياسي، مشددًا على أن الاتفاق السياسي حمل أفكارًا لوقف التصعيد وإعلاء مصلحة السودان.

تحديات كبرى:

ولفت رئيس الحكومة المستقيل إلى أن الحكومة الانتقالية واجهت تحديات كبرى، أهمها الفساد والديون التي تجاوزت 60 مليار دولار، والعديد من الصعاب.

وأضاف أن “الحكومة السودانية الانتقالية، تعاملت مع هذه التحديات منذ اليوم الأول، وبعد جهد جماعي، تم تحقيق بعض الإنجازات، منها اتفاق سلام جوبا”.