أظهرت لقطات، حيوانات وكأنها محنطة وتكاد تتجمد تماماً من شدة البرد في ظل العاصفة الثلجية التي تضرب تركيا وعدة دول أخرى.

وقال معلقون إن الفيديو يتبع محافظة وان في تركيا التي تشهد تساقط ثلوج كثيفة في هذا الوقت من العام نتيجة انخفاض درجات الحرارة في البلاد.

تعليق الرحلات:

في السياق، شهدت حركة النقل البري والجوي في تركيا واليونان اضطرابات كبيرة، وسط تساقط كثيف للثلوج. وسُمح بهبوط رحلتين فقط في إسطنبول، صباح الثلاثاء، وكان الوضع لا يزال فوضوياً في المطار، خلال فترة الظهيرة، حيث حركة الملاحة الجوية معلقة منذ الاثنين.

وأعلنت “الخطوط التركية”، وهي أبرز شركة طيران تركية، أن رحلاتها المنطلقة من إسطنبول لن تستأنف قبل منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأظهر فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ركابًا يفترشون الأرض في المطار.

ثلوج وعاصفه ثلجيه على اسطنبول تركيا pic.twitter.com/w7JEfmwFIN — عيد المسيعري البلوي (@rdhsncMND4J5wwW) January 25, 2022

إغلاق الطرق:

فيما بقيت محاور الطرقات في جنوب غرب تركيا المؤدية إلى محافظتي أنطاليا وموغلا مغلقة أمام حركة السير، يوم الثلاثاء، في حين أعلنت أيام عطلة في عدة محافظات باستثناء ما يتعلق بالخدمات الأساسية.