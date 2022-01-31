شدد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، على أن العلاقة مع نادي الاتحاد ممتازة، باستثناء تعاقده مع المدافع أحمد شراحيلي.

خالد البلطان يؤكد أن العلاقة مع الاتحاد ممتازة:

وتحدث خالد البلطان عن العميد، قائلًا: “علاقتنا مع نادي الاتحاد ممتازة، إلا في قضية أحمد شراحيلي.. فالإدارة الاتحادية خالفت بعض الاتفاقات”.

وتابع خلال تصريحاته في مساحة خالد البلطان عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “أنا أحب هذا نادي الاتحاد، ولكن ما حدث في انتقال أحمد شراحيلي غير مرضي وستأخذ القضية مجراها القانوني”.

أحمد شراحيلي اتحاديًّا:

وكان نادي الاتحاد قد أعلن عن تعاقده رسميًّا مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أحمد شراحيلي حتى عام 2025، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد.

وأصدر نادي الشباب بيانًا رسميًّا، كشف من خلاله تفاصيل المفاوضات مع أحمد شراحيلي، مؤكدًا أن لاعبه وقع لناد آخر، مبديًا استياءه من طريقته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).