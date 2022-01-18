أكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع أن اعتداء الميليشيات الحوثية على المملكة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة يمثل تهديداً لأمن دولنا والمنطقة بأكملها.

اعتداءات آثمة على المدن والأعيان المدنية

وأضاف نائب وزير الدفاع، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن المسارات واضحة أمام ميليشيا الحوثي، واختارت مسارا تصعيدياً وستتحمل منفردة نتيجة عبثها بمستقبل اليمن ، وتعنتها واعتداءاتها على دول الجوار.

وتابع الأمير خالد بن سلمان، أن الاعتداءات الآثمة على المدن والأعيان المدنية في المملكة والإمارات وعلى أمن الممرات المائية الدولية تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وتؤكد أن الميليشيا ما زالت بعيدة عن الحلول السياسية، ورهينة لإملاءات داعمها الإقليمي الذي يعدّ المنطقة وأمنها أوراقاً تفاوضية.

خرق لقرارات الأمم المتحدة

وقال إن استمرار دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والمعدات وتدفقها عبر البحر من خلال ميناءي الحديدة والصليف، وتحويل هذين الميناءين إلى مركزي تهديد لأمن الدول المجاورة والممرات البحرية الدولية، يمثل خرقاً لقرارات الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي جهداً دولياً للتصدي له.