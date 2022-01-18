أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تسعى مع دول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن الميليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني.

رسالة للشعب اليمني:

وتابع خالد بن سلمان في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: نؤكد لشعب اليمن بأنه منّا ونحن منه وسنكون دومًا إلى صفه.

وعود كاذبة:

وأضاف نائب وزير الدفاع: وعود كاذبة وأوهام متكررة تروجها الميليشيات الحوثية لخداع أبناء يمن العروبة وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم، أما آن للحكمة اليمنية، وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث الميليشيات الإرهابية.