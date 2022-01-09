يبدو أن نادي الطائي سيكون في انتظار خبر سار وذلك قبل مواجهة نادي الهلال بعد غد في الجولة الـ16 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد فارس الشمال للإعلان عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، وذلك لتسجيل الصفقات الجديدة للفريق في الميركاتو الشتوي الحالي، حيث سدد النادي كافة التزاماته المالية.

فارس الشمال رابع نادٍ سيحصل على الكفاءة حاليًا

وسيكون فارس الشمال رابع نادٍ بالفترة الحالية يحصل على شهادة الكفاءة المالية بعد كل من الفيصلي والتعاون والحزم.

وفي وقت سابق، أعلن نادي الطائي، أمس السبت، عن تعاقده مع اللاعب جمال باجندوح لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الشباب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

فارس الشمال يضم باجندوح

ووقع باجندوح صاحب الـ30 عامًا عقد الانضمام إلى الطائي بحضور بدر السويدي الرئيس التنفيذي للنادي ووليد الغصاب المستشار المالي في النادي.

وسبق لـ باجندوح اللعب في صفوف نادي الاتحاد وفريق فارازدين الكرواتي وانضم إلى الشباب في عام 2020 لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الليث.

ومن المنتظر مشاركة باجندوح مع فارس الشمال، أمام نادي الهلال في الجولة الـ16 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الثلاثاء.