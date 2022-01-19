قدم موسم الرياض خلال فعالياته خدمات لوجستية وتنظيمية عدة، ساهمت في رفع مستوى جودة الترفيه داخل كل منطقة من مناطق الموسم، وتركت تلك الخدمات انطباعًا إيجابيًّا لدى زوار الموسم من الكبار والأطفال، كما تواءمت مع احتياجات الزوار المختلفة، وعززت تجاربهم الترفيهية داخل المناطق، وتتميز بعض مناطق الموسم بخدمات لا يمكن العثور عليها في المناطق الأخرى، مما يمنح كل منطقة تجربةً استثنائية تختلف عن الأخرى.

الرياض ونتروندرلاند:

ففي “الرياض ونتروندرلاند” تُقدم خدمة “خزّن” ضمن منطقة استقبال الزوار، وتوفر الخدمة على زوار المنطقة عناء حمل أمتعتهم أو الدمى كبيرة الحجم التي فازوا بها في ألعاب الجوائز، حيث يمكنهم وضعها في صناديق التخزين.

وتتنوع خدمات “خزّن” ما بين الخدمة الذاتية وخدمة الموظف، ما يجعل تجربتها أكثر مرونةً واستفادةً من الوقت، ويمكن للزوار تخزين أمتعتهم فور وصولهم للمنطقة أو أثناء تجولهم.

بوليفارد رياض سيتي:

وتقدم منطقة “بوليفارد رياض سيتي” خدمة توصيل الطعام والمشتريات داخل المنطقة، بالشراكة مع “هنقرستيشن”، حيث يكون توصيل المشتريات بواسطة الدرّاجات الكهربائية (السكوتر)، مما يضمن وصول الطلبات في أسرع وقت ممكن، حيث توفر الخدمة على الزوار عناء الانتظار، وتساعدهم على الاستمتاع بوقتهم ضمن الفعاليات المتنوعة في المنطقة.

ذا جروفز:

كما وظّفت منطقة “ذا جروفز”، التي تقدم فعالياتها في أجواء الطبيعة الساحرة، جميع إمكاناتها لمنح الزوار تجربة ذات معايير عالية من الرعاية والاسترخاء، حيث يُتاح لزوار المنطقة خدمة ركن سياراتهم إلى جانب الجلسات الخاصة التي يختارونها، إضافة إلى توفير المأكولات والمشروبات مع توفير الخصوصية العالية لهم داخل تلك الجلسات.