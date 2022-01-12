شهدت مباراة موريتانيا وجامبيا خطأ قاتلًا عند عزف السلام الوطني للمنتخبين، وذلك قبل مباراتهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

خطأ عند عزف النشيد الوطني لـ موريتانيا:

وشهد اللقاء خطأ في التنظيم عند عزف النشيد الوطني للمنتخب الموريتاني، حيث تفاجأ المنتخب الموريتاني بعزف النشيد القديم بدلًا من النشيد الحالي، وعند محاولة تشغيل النشيد الجديد لم تنجح المحاولة، ليردد لاعبو المنتخب الموريتاني النشيد الوطني الخاص ببلدهم بألسنتهم دون موسيقى.

ثالث حادثة في كأس أمم إفريقيا:

يذكر أن هذه هي ثالث حادثة تحدث في مباريات كأس أمم إفريقيا بعد الكرات الغير صالحة التي حضرت لمباراة مصر ونيجيريا أمس، مع إنهاء مباراة تونس ومالي اليوم قبل نهاية الوقت الأصلي.