أبدت جماهير نادي الهلال قلقها مؤخرًا من أداء الفريق الكروي الأول، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية الشهر المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

نتائج الهلال لا تُطمئن

وكان الهلال حقق فوزًا واحدًا في آخر 5 مباريات بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة.

إدارة فهد بن نافل تُركز حاليًا على دعم صفوف الفريق الأول بصفقات قوية مع تحديد مصير المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم إما بإقالته أو الإبقاء عليه.

وسيشارك الزعيم في مونديال الثانية خلال آخر 3 سنوات وذلك بعد حسمه للقب دوري أبطال آسيا يوم 23 نوفمبر الماضي.

مشوار الهلال في كأس العالم للأندية

وسوف يبدأ الهلال مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيراي بطل تاهيتي حيث يشارك الأخير في مونديال الأندية بدلًا من نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

في حالة الخسارة سيواجه الهلال الخاسر من مباراة ربع النهائي الأخرى بين الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، أما في حالة الفوز فسيواجه تشيلسي الإنجليزي الفائز بدوري أبطال أوروبا في نصف النهائي.

إذا نجح الهلال في الفوز على تشيلسي سيصعد لنهائي كأس العالم للأندية، أما في حالة الخسارة فسيلعب على مباراة تحديد المركز الثالث.