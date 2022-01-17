أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، إتاحة الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد «كوفيد-19» للأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، وذلك من خلال حجز موعد للتطعيم عبر تطبيقي «توكلنا» و«صحتي».

6 خطوات للحجز عبر توكلنا

ونشر موقع توكلنا على صفحته الشخصية بموقع التواصل تويتر، تنويهًا قال فيه: “بإمكانك الآن عبر توكلنا حجز لقاح كورونا للفئة العمرية من 5-11 عامًا.

وبين التطبيق أن الخطوات الست لحجز موعد لتلقي اللقاح كالتالي:

1- التوجه لخانة الخدمات ثم اختيار خانة لقاح كورونا.

2- تحديد المستفيد سواءً المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، ثم اختيار حجز موعد كورونا.

3- الإجابة عن الأسئلة الصحية.

4- اختيار مركز التطعيم

5 – حدد تاريخ ووقت التطعيم

6- تأكيد الموعد.

إتاحة الحجز للأطفال

يذكر أن وزارة الصحة أتاحت الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات إلى 11 عامًا، إضافة إلى أنه يمكن حجز موعد للحصول على الجرعة الأولى لتلك الفئة العمرية من خلال تطبيق توكلنا وتطبيق صحتي.

الفئة الأعلى خطورة

وكانت “الصحة” انتهت من المرحلة الأولى من الجرعة الأولى للقاح فيروس كورونا المستجد والتي خصصت للفئات الأعلى خطورة منهم، فيما بدأت في 13 يناير 2022م في المرحلة الثانية حسب الأولوية العمرية.