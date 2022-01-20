توقع المركز الوطني للأرصاد تقلبات جوية على ثلاث مناطق خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يوم غدٍ الجمعة خلال النهار على عدد من المناطق.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة تشمل مناطق مكة المكرمة “العاصمة المقدسة، جدة، رابغ”، والمدينة المنورة في (ينبع)، وتبوك في (أملج).

توقعات الأرصاد

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان) تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق، كذلك تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وجنوب المملكة.

ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير ومكة المكرمة والطائف.