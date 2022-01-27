بدأت البنوك والمصارف، قبل قليل، إيداع راتب شهر يناير والعلاوة السنوية، لموظفي وموظفات القطاع الحكومي.

موعد الراتب:

ويتم إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.

ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.

تتبع النفقات:

وينصح الخبراء بتتبع النفقات؛ حيث إن كثيرًا من الأفراد للأسف يهدرون مبالغ في أمور غير ضرورية مثل شراء أجهزة أو مقتنيات أو ملابس وغير ذلك من أوجه الإنفاق بدافع وجود تخفيضات كبيرة، والواقع فإن هذا الإنفاق يكون على حساب الضروريات.