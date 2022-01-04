تحظى المزرعة التي تحتضنها منطقة “رياض سفاري”، إحدى مناطق الموسم الترفيهية، بإقبال كبير من الزوار، لما تحويه من فعاليات فريدة للعائلات والأطفال، إذ تُتيح لهم التفاعل مع الحيوانات عن قرب، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا.

طاحونة وحيوانات أليفة:

وتحوي المزرعة التي تقع بالقرب من بحيرة “رياض سفاري، طاحونة هواء وعددًا من الحيوانات الأليفة، منها: البط، الإوز، الأبقار، الدجاج، الماعز، حصان “بوني” الصغير، السلاحف، حيوان “لاما”، وغيرها.

وتقدم مزرعة رياض سفاري للزوار من العائلات والأطفال والأفراد خيارات ترفيهية عدة، كتمكين الأطفال من حلب الأبقار، وإطعام الحيوانات الأليفة واللعب معها، والتقاط الصور التذكارية، وركوب الأحصنة، والعديد من الفعاليات المصاحبة.

تجارب تفاعلية:

وتتيح منطقة “رياض سفاري” للزوار، فرصة لخوض تجارب تفاعلية وواقعية مع عناصر الطبيعة، عبر توفير بيئة تمكنهم من مشاهدة الحيوانات والتفاعل معها عن قرب، إضافة إلى توفير أجواء تناسب محبي المغامرات البرية والاستكشاف في الطبيعة، وتتضمن المنطقة عروضًا للأطفال والبالغين، وفعاليات في البحيرة مثل الألعاب المائية وركوب القوارب.

كما تضم المنطقة مطاعم ومقاهي لتقديم مأكولات مختلفة وشهية، أبرزها مطعم “KIAORA” الذي يقدم أطباقًا متنوعة بجلسات داخلية وخارجية، تمنح الزائر تجربة أجواء السفاري، إلى جانب عدة أكشاك لبيع الطعام.