كشفت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن سالم الدوسري لاعب الهلال، كان يستحق الطرد بالبطاقة الحمراء في مباراة النصر يوم 16 ديسمبر الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سبب استحقاق سالم الدوسري الطرد

وقالت دائرة الحكام عبر ” اليوتيوب” في سردها للحالات التحكيمية إن الدوسري استحق الطرد بعد ضربه لأنسيلمو لاعب النصر في الوجه بحركة إضافية مقصودة تعد سلوكًا مشينًا لأنها تُهدد سلامة المنافس”.

وكان الدوسري ركل رأس أنسيلمو، بعد تدخل من اللاعبين على الكرة ما دعا جماهير النصر للمطالبة بتدخل لجنة الانضباط لمعاقبة لاعب الهلال.

يذكر أن الخبير القانوني أحمد الأمير كان قال بأنه لو دوّن حكم الديربي تصرف الدوسري في تقريره كان سيُعاقب بالإيقاف مباراتين وفقًا للمادة رقم 48 من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق مع تغريم اللاعب 20 ألف ريال.

النصر يهزم الهلال بثنائية في درة الملاعب

وكان النصر فاز على الهلال بثنائية دون رد يوم الخميس 16 ديسمبر الماضي، أحرزها كل من الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي أندرسون تاليسكا.