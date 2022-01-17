أعلن فهد بن حثلين، رئيس نادي الإبل، عن الفائز في منافسة جائزة راعي الشداد.

وزف ابن حثلين خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية فوز الكويتي دبوس مبارك الدبوس بالمنافسة، كما أعلن عن كأس الشداد للنسخة السادسة من المسابقة.

كما نشر حساب نادي الإبل فوز دبوس مبارك الدبوس وتحقيقه بأول لقب لجائزة راعي الشداد بـ 785 نقطة.

منافسة مشتعلة:

وكانت المنافسة مشتعلة بين حمد بن لبدان المري ودبوس الدبوس في جائزة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد الجنوبية.