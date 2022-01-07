نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم (283) وتاريخ 24 /05/ 1443هـ، على نظام الإثبات.

129 مادة:

ويضم نظام الإثبات 11 بابًا و129 مادة حيث من المقرر العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

دليل رقمي:

ويضم النظام في الباب الرابع الدليل الرقمي، حيث تنص المادة الثالثة والخمسون على أنه يعد دليلًا رقميًا كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.

ويمكن الاطلاع على نظام الإثبات كاملًا من خلال الرابط التالي: هنا.