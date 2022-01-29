لقي أحد المعارض الفنية المشاركة في منطقة “ذا جروفز”، إحدى وجهات موسم الرياض التي تقدم تجربةً ذات رفاهيةٍ عالية للزوار، إقبالًا واسعًا من قبل الزوار المهتمين بالفن التشكيلي، ولفتت اللوحات التشكيلية للفنانة الهنوف اللعبون داخل المعرض انتباههم، حيث توزعت داخل المعرض بتسلسلٍ يسرد قصصًا لشخصية أمٍّ مع أبنائها.

وابتكرت الهنوف ضمن اللوحات خاماتٍ فنية جديدة، واتّبعت فيها نمط الرسم التجريدي البسيط على القماش، كما طعّمت تلك اللوحات بخامات تناسب مواضيعها الفنية، مثل: أقمشة السجاد، والإسفنج المقوّى، متبعةً في ذلك تقنية فن الديكوباج، والتطريز البسيط، واستطاعت تمييز تلك اللوحات بتوزيع الألوان المتناسق مع خامات الأقمشة المتنوعة.

وعبّرت كل لوحة من لوحات الهنوف عن موقف اجتماعي يتكرر في الحياة اليومية داخل المجتمع السعودي، مثل: وقت العصر، ولعبة فتاحي يا وردة، وحبل الغسيل، وترتكز معظم تلك اللوحات على موضوع الأم داخل العائلة السعودية، كمحرّك أساس لمعظم اللحظات العائلية الجميلة.

وتواصل المناطق الفرعية لـ “ذا جروفز” استقبال زوّارها، مستفيدة من تنوّع عروضها، والتجارب الفريدة التي تقدّمها لهم، إذ تجمع بين المطاعم الفاخرة، والجمال والتجميل، وبوتيكات الأزياء العالمية، والمجوهرات والإكسسوارات، والمقاهي المختصة، إضافة إلى مسرح للرقصات الاستعراضية الدولية.

