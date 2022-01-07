أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الشوط الأول من مباراة الفيحاء متقدمًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د34' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق عمر هوساوي

الاتحاد 1 × 0 الفيحاء#الاتحاد_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/Ef1CB2rsKk

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 7, 2022

هوساوي يتألق:

ونجح المدافع عمر هوساوي في إحراز هدف التقدم للعميد بضربة رأسية في الدقيقة الـ34.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة.

الاتحاد في الصدارة:

ويتواجد العميد حاليًّا في الصدارة برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة حاليًّا عن نادي الشباب.

جدير بالذكر أن المغربي عبدالرزاق حمدالله سوف يشارك مع العميد يوم الجمعة المقبلة في مباراة الرائد ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة.